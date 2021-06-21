Кремль: тенденции по коронавирусу в России пока скорее плохие, чем хорошие

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тенденции с распространением коронавирусной инфекции в России пока скорее плохие, чем хорошие. Такую оценку дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пеков.

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с коронавирусной инфекцией. «Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации, конечно же, нюансы также докладываются и объясняются президенту», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что российский лидер достаточно придирчив в плане того, чтобы это была действительно квалифицированная, научная информация. «Поэтому он использует различные источники, но с опорой на ученых», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заражений с начала пандемии составило 5 334 204.