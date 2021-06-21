Песков: политика США по сдерживанию России будет продолжаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти понимают, что политика Соединенных Штатов по сдерживанию России будет продолжаться. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о подготовке новых санкций против Москвы.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Кремля продолжает трезво оценивать отношения с американской стороной, несмотря на конструктивный характер саммита в Женеве 16 июня.

- Слова Владимира Путина о конструктивном настрое во время саммита не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наших двухсторонних отношений с американской стороной. В этих отношениях главное - прагматизм и трезвость. Положительные результаты саммита не свидетельствуют о том, что США откажутся от своей политики по сдерживанию РФ. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться, - объяснил Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, представитель Кремля также отметил, что в настоящее время нет поводов для исключения США из списка недружественных стран.