Путин встретится с президентом ФИФА 21 июня 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 21 июня, президент России Владимир Путин встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов - конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира», - сообщил пресс-секретарь государства, отметив страна делится «своим опытом, своими наработками».

Песков также напомнил, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в августе этого года. По его словам, этот вопрос тоже будет обсуждаться между Путиным и Инфантино.

«И сам Инфантино сегодня в Питере посетит матч Бельгия-Финляндия», - отмтеил представитель Кремля.