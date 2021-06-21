Песков: разговор о бесплатном тестировании на антитела в России пока не идёт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разговор о бесплатном тестировании на антитела к коронавирусной инфекции на территории России пока что не идет. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Действительно, анализы – недешевое удовольствие, но каких-то разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется. По крайне мере, мне об этом неизвестно. Вот такая реальная ситуация, тяжелая, - сообщил пресс-секретарь российского президента.

По мнению Дмитрия Пескова, ревакцинация граждан России от коронавирусной инфекции является неизбежной. Представитель Кремля подчеркнул, что это необходимо, чтобы обезопасить себя и своих близких от заболевания.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России также сообщил, что тенденции с распространением коронавирусной инфекции на территории государства пока что скорее плохие, чем хорошие.