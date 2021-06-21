Роспотребнадзор: маска не нарушает теплообмен в жару

В Роспотребнадзоре заявили, что жара не отменяет масочный режим Фото: Мария ЛЕНЦ

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев призвал россиян носить маски даже во время жаркой погоды.

- Ношение масок жарким летом действительно может добавить неудобства и дискомфорта. Но и вероятность инфицирования коронавирусом продолжает существовать. Поэтому жара масочный режим не отменяет, но свои коррективы вносит, — сказал специалист.

Он добавил, что маска никак не нарушает теплообмен. Лебедев посоветовал оставлять открытыми другие части тела, а также отказаться от ношения масок темного цвета и сделанных из плотной ткани. Лучше всего носить стандартные одноразовые медицинские маски, отметил эксперт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тотальный нигилизм россиян по отношению к коронавирусным ограничениям привел к ухудшению эпидситуации в России. Также пресс-секретарь российского лидера посетовал на низкий уровень вакцинации.