Песков: сложной работы у посла Антонова в Вашингтоне более чем достаточно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сложной работы у российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне более чем достаточно. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден договорились о возвращении послов на места своей работы, то есть в Москву и Вашингтон, в ходе саммита в Женеве.

- Настрой у российского посла рабочий. Послы возвращаются в свете договоренности президентов двух государств в столицы, где они работают. Забот у посла России в Вашингтоне больше чем достаточно. Работа предстоит очень сложная, - отметил Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон в минувшее воскресенье, 20 июня. Вчера самолет дипломата приземлился в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, после чего посол направился в Вашингтон.