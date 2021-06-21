Дмитрий Песков поздравил армян с убедительной победой партии Пашиняна на выборах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поздравил жителей Армении с убедительной победой партии Никола Пашиняна на выборах.

- Мы очень внимательно отслеживаем информацию из Еревана, мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором, — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что выбор армянского народа поможет справиться с трудностями, которые переживает Армения.

Напомним, партия Никола Пашиняна набрала на выборах в Армении 53,92 процентов, одержав победу. Второе место занимает блок "Армения" бывшего президента республики Роберта Кочаряна, который набирает 21,04 процента. Следом идет блок "Честь имею" экс-президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23 процента, при этом для прохождения в парламент ему необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.