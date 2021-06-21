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Политика21 июня 2021 12:50

Песков: принятие части санкций США против РФ не зависит от воли Байдена

В плане введения санкций Вашингтон одновременно демонстрирует постоянство и непредсказуемость, отметил пресс-секретарь российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков сообщил, что принятие части санкций США против РФ не зависит от воли Байдена

Дмитрий Песков сообщил, что принятие части санкций США против РФ не зависит от воли Байдена

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве знают о возможных санкциях США. Он отметил, что принятие части из них не зависит от воли американского лидера Джо Байдена.

- Мы знаем о возможных санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США, — сказал Песков.

В плане введения санкций Вашингтон одновременно демонстрирует постоянство и непредсказуемость, отметил официальный представитель Кремля. Москва же выступает за предсказуемость в отношениях с Соединенными Штатами.

Ранее в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты продолжат вводить новые санкции в отношении российских компаний, причастных к проекту газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, против РФ будут введены новые рестрикции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, отметили в Вашингтоне.