В Кремле ревакцинацию от коронавируса назвали неизбежной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ревакцинация является неизбежной. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пеков.

Представитель Кремля заявил, что в вопросе ревакцинации от коронавируса важна не позиция президента, а мнение производителей и разработчиков вакцин, а также медиков. «Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но, тем не менее, эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких», - отметил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, Министерство здравоохранения готовит программу ревакцинации от коронавирусной инфекции для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного. Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал представить рекомендации по срокам ревакцинации от COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал ревакцинацию «жизненно необходимой».