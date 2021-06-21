Депутат Бальбек предрек главе украинского МИД рекорд по количеству лжи после слов о «сдерживании России»

Киев закупил турецкие беспилотники Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «сдерживании России». Украинский дипломат заявил, что Киев закупил турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для защиты от РФ.

Парламентарий отметил, что на Украину никто не планирует нападать, но вся «карьера главного украинского дипломата построена на обмане». Бальбек подметил, что Кулеба «собаку съел» на голословных обвинениях России в якобы попытках захвата Украины.

- Чувствую, скоро можно будет мировой рекорд устанавливать по количеству лжи в словах высокопоставленного киевского чиновника, - прокомментировал депутат RT.

Он также подчеркнул, что российская армия нацелена на оборону, а не нападение.

Ранее глава украинского МИД в интервью турецкому агентству Anadolu отметил, что после покупки беспилотников Россия «дважды подумает», прежде чем «атаковать» незалежную. Он также подчеркнул, что Москва якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.

Дипломат подтвердил, что при необходимости Киев планирует использовать турецкие ударные беспилотники Bayraktar в ходе боевых действий в Донбассе, сообщает ФАН.