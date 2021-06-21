В Кремле заявили, что сейчас нет повода для исключения США из списка недружественных стран

Дмитрий Песков сообщил, что сейчас нет повода для исключения США из списка недружественных стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет повода для исключения Соединенных Штатов Америки из списка недружественных стран после встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Он добавил, что на подобных встречах обычно достигается понимание, в каких вопросах страны смогут или не смогут договориться.

- Детали потом уже обговариваются на рабочем уровне. Поэтому до того, как вот эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенных характер, до того, как мы увидим какие-то результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений упомянутых вами подходов, — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в Москве знают о возможных санкциях США. Он отметил, что принятие части из них не зависит от воли американского лидера Джо Байдена.В плане введения санкций Вашингтон одновременно демонстрирует постоянство и непредсказуемость, отметил официальный представитель Кремля. Москва же выступает за предсказуемость в отношениях с Соединенными Штатами.