Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 июня 2021 12:55

В Кремле заявили, что сейчас нет повода для исключения США из списка недружественных стран

На встречах вроде саммита Путина и Байдена обычно достигается понимание, в каких вопросах страны смогут или не смогут договориться, рассказал официальный представитель Кремля
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дмитрий Песков сообщил, что сейчас нет повода для исключения США из списка недружественных стран

Дмитрий Песков сообщил, что сейчас нет повода для исключения США из списка недружественных стран

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет повода для исключения Соединенных Штатов Америки из списка недружественных стран после встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Он добавил, что на подобных встречах обычно достигается понимание, в каких вопросах страны смогут или не смогут договориться.

- Детали потом уже обговариваются на рабочем уровне. Поэтому до того, как вот эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенных характер, до того, как мы увидим какие-то результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений упомянутых вами подходов, — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в Москве знают о возможных санкциях США. Он отметил, что принятие части из них не зависит от воли американского лидера Джо Байдена.В плане введения санкций Вашингтон одновременно демонстрирует постоянство и непредсказуемость, отметил официальный представитель Кремля. Москва же выступает за предсказуемость в отношениях с Соединенными Штатами.