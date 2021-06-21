Роспотребнадзор предписал приостановить использование пляжей в пострадавших районах Крыма и Севастополя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор предписал приостановить использование пляжей в пострадавших районах Крыма и Севастополя, сроки не уточняются.

«В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, региональный Роспотребнадзор предписал организовать круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Крыму.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней на полуострове, а вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки после наводнений в регионе.

Напомним, в связи с подтоплением полуострова в результате продолжительных ливней в Ялте на некоторое время ввели запрет на морские купания. Туристам также рекомендовали отказаться от морских купаний в Керчи. После проливных дождей прибрежная полоса оказалась размыта и завалена остатками мебели, ветках и стволах поваленных деревьев, потоками воды на побережье вынесло легковые автомобили.