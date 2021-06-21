МИД РФ: после прибытия посла в Вашингтон начнется работа по восстановлению выдачи виз с США Фото: REUTERS

После прибытия российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон начнется работа по восстановлению выдачи виз с Соединенными Штатами, формат в настоящее время прорабатывается. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Евгений Иванов.

- Вчера наш посол Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон. В настоящее время как раз будет начинаться эта работа по восстановлению выдачи виз с США, будет определяться формат. То самое, о чем говорил президент России Владимир Путин - создание рабочих групп по данному вопросу. Все это будет прорабатываться, - отметил замминистра в ходе беседы с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложной работы у российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне более чем достаточно.