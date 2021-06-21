Сенатор Цеков указал на бесполезность продления санкций ЕС за воссоединение России и Крыма

ЕС продлил санкции за воссоединение России с Крымом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил решение ЕС продлить на год санкции за воссоединение России и Крыма.

Сенатор отметил, что подобное решение загоняет Евросоюз в угол. Фактически выдвигаются неприемлемые условия, так как возвращение Крыма в состав Украины невозможно.

- Фактически сами себя в угол загнали и вынуждены штамповать это решение из года в год, которое никакой пользы не приносит, - рассуждает сенатор.

Он уверен, что если бы ЕС занял более конструктивную позицию по Крыму, это «всем бы пошло на пользу».

- Для крымчан самое главное заключается в том, что Крым признан составной частью России. Остальные не признают нас — мы это учитываем и не более того, — заключил парламентарий в беседе с RT.

В российском МИД отреагировали на решение ЕС. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала ситуацию с Крымом «любимыми граблями» ЕС и пообещала российский ответ, сообщает ФАН.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе приняли решение продлить санкции против Крыма и Севастополя. Новая дата - до 23 июня 2022 года. Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами.