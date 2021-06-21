Песков: Россия надеется на диалог с США по строительству «Северного потока - 2» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская сторона надеется на диалог с Соединенными Штатами по поводу строительства газопровода «Северный поток – 2». РФ продолжит работать над завершением проекта с европейскими партнерами. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Уже после саммита мы слышали заявления о том, что Америка продолжит линию против строительства «Северного потока - 2». Несмотря на это Россия рассчитывает продолжать работу в форме диалога с американцами. Конечно, мы будем продолжать работу с нашими европейскими партнерами в плане завершения данного проекта и его скорейшего запуска, - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Накануне глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что переговоры Берлина и Вашингтона по строительству трубопровода «Северный поток – 2» продолжаются, первые результаты могут быть достигнуты к августу 2021 года.