Вениамин Кондратьев: Увеличение финансирования федеральных программ позволит региону быстрее развивать крупные инфраструктурные проекты

О новых мерах поддержки регионов рассказал Президент РФ Владимир Путин на предвыборном съезде партии «Единая Россия» 19 июня в Москве. Глава государства предложил продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить финансирование на них. Владимир Путин также готов выделить регионам дополнительно 30 млрд рублей на ремонт автодорог. В работе съезда принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Благодаря дополнительным средствам мы могли бы ускорить реализацию крупных дорожных строек: строительство обхода Тимашевска и станицы Ленинградской, нового Яблоновского моста, реконструкцию трассы Краснодар – Ейск, начать возводить новые магистрали, которые позволят разгрузить дорожную сеть», – пояснил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, президент России призвал выделить регионам 150 млрд рублей на модернизацию структур жизнеобеспечения, уделить особое внимание строительству очистных сооружений на Черноморском побережье. Краснодарский край уже готовит большую программу строительства и модернизации очистных сооружений на побережье. Губернатор отметил, что помощь в развитии инфраструктуры также ускорит окончательное решение проблемы водоснабжения Геленджика и Новороссийска.

На съезде ЕР Владимир Путин предложил дополнительно выделить порядка 20 млрд рублей на очистку рек. Комментируя выступление президента, глава губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что дополнительное финансирование необходимо для решения сразу двух серьезных вопросов региона, касающихся водохозяйственного комплекса.

«Федеральная поддержка в восстановлении и расчистке рек Кубани нам необходима. У нас в крае около 8 тысяч рек. Есть среди них и проблемные участки, и реки, создающие угрозу подтопления населенных пунктов. В случае финансирования средства будут направлены на улучшение водохозяйственного комплекса на территории Краснодарского края», - сообщил Вениамин Кондратьев. - От того, насколько полноводными будут наши реки в аграрных районах края, зависят урожаи зерна, риса, овощей. Прошлый год был «засушливым». Мы не хотим, чтобы подобная ситуация повторилась, и поэтому нам нужно расчищать и углублять русла рек».