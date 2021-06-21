Минздрав: в России коронавирусом болеют около 465 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В России около 465 тысяч человек в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией. Такие данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день количество пациентов, находящихся на лечении, под наблюдением медработников, составляет порядка 465 тысяч человек», - сказал глава Минздрава в эфире телеканала «России 24» в понедельник, 21 июня.

Мурашко также отметил, что на сегодняшний день около 65 российских регионов «в той или иной степени дают прирост по заболеваемости» коронавирусной инфекцией. Кроме того, из-за высокой контагиозности индийского штамма коронавируса министр призвал россиян ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета.

Как писал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на понедельник, 21 июня, общее число заражений с начала пандемии составило 5 334 204.