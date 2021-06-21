Мария Захарова прокомментировала продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала продление санкций Евросоюза против Крыма и Севастополя.

Она отметила, что в ЕС знают, каким будет ответ Москвы.

- Знают, что Крым по Конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было приятно на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может, — написала Захарова у себя в Telegram.

Она добавила, что своими действиями Евросоюз "ищет любимые грабли".

Напомним, в Евросоюзе приняли решение продлить санкции против Крыма и Севастополя. Новая дата - до 23 июня 2022 года. Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, гражданам и предприятиям из ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя.