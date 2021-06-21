Ученые обнаружили способность коронавируса изменять клетки крови Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявили способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в Biophysical Journal, были изучены более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым коронавирусом, а также от 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей, которые служили контрольной группой.

Результаты показали, что коронавирус в долгосрочной перспективе может оказывать влияние на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток. Часть таких изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации.

Специалисты пришли к выводу, что такие изменения являются одним из долгосрочных последствий COVID-19, которое к тому же объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при коронавирусе, а с другой стороны, дефицит кислорода в клетках.

Напомним, накануне ученые обнаружили способность ингалятора от астмы ускорять лечение коронавирусной инфекции. Как считают специалисты, в среднем время терапии можно сократить на три дня.