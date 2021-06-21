Путин: угроза коронавируса в России еще не отступила

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Угроза коронавирусной инфекции еще не отступила, а в ряде российских регионов ситуация с распространением вируса обострилась. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», - заявил российский на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва в понедельник, 21 июня.

Как писал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на понедельник, 21 июня, общее число заражений с начала пандемии составило 5 334 204. Жертвами вируса стали 129 801 заболевших, всего выздоровело 4 878 333 человека.

В Минздраве сообщили, что в настоящее время в России болеют коронавирусной инфекцией около 465 тысяч человек. Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на сегодняшний день около 65 российских регионов «в той или иной степени дают прирост по заболеваемости», призвав, из-за высокой контагиозности индийского штамма коронавируса ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета.