Путин назвал главной задачей парламента заботу о людях и защиту национальных интересов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Различные точки зрения во время парламентских дискуссий укрепляют роль этого органа власти. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, назвав главной задачей парламента заботу о людях и защиту национальных интересов страны.

«Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главная задача которого всегда, в любых обстоятельствах - думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы», - заявил российский лидер на встрече с депутатами, поводя итоги работы Госдумы седьмого созыва.

Глава государства отметил, что далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку, что, по его словам, является естественно, а споры являются неизбежными. Президент заявил, что это хорошо, указав на то, что замечания, «как правило, были содержательными, по делу».

Путин добавил, что предстоящая думская избирательная кампания должна пройти так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в легитимности ее итогов. Российский лидер также выразил уверенность, что избиратели на выборах в Госдуму поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине является высшей ценностью.