Врачи объяснили, почему жара не повод откладывать вакцинацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москву пришла настоящая летняя жара, которой не было больше ста лет. Людям советуют по возможности не выходить на улице и избегать прямого солнца. А как быть тем, кто решил сделать прививку от коронавирусной инфекции? Врач-аллерголог Надежда Логина заверила, что аномальная жара не является поводом отложить важную процедуру.

Жаркая погода никак не повлияет на вакцинированных людей, главное не перегружать организм чрезмерным воздействием солнечных лучей. В жару даже здоровые люди могут почувствовать себя плохо, нужно соблюдать меры безопасности и пить больше воды.

- Не стоит перенапрягаться, злоупотреблять алкоголем даже по истечении трех дней, предписанных медиками после прививки. В такую погоду могут почувствовать себя плохо пациенты с вегетососудистой дистонией, но это не связано с вакцинацией. Обычно данная категория людей всегда плохо переносит летний зной, - рассуждает Надежда Логина в беседе с "360".

Вакцинированным людям она посоветовала соблюдать те же правила, что всем остальным. Лучше оставаться в прохладных помещениях и носить одежду из натуральных материалов: хлопка и льна. А еще пить до двух литров обычной, неминеральной воды.

- А вот находиться под прямым потоком от вентилятора или сплит-системы не стоит. Иначе можно получить переохлаждение организма. После прививки не желательно простывать, - заключила врач.

В свою очередь врач-эксперт Тимур Пестерев согласился с коллегой и отметил, что единственным противопоказанием для вакцинации в жару является только невозможность дойти до прививочного пункта.

- Жара никак не сможет усугубить возможные реакции прививки на организм. Разумеется, в том случае, когда человек соблюдает все необходимые меры предосторожности: пьет достаточно жидкости, имея соматические заболевания, старается не выходить лишний раз на улицу, прикрывает голову от солнца, - сказал Тимур Пестерев.

В России за минувшие сутки выявили 17 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в понедельник, 21 июня.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала работодателей провести вакцинацию от коронавируса 60% всех работающих в сфере услуг. Первым компонентом вакцины необходимо привить до 15 июля, вторым — до 15 августа. Похожие меры принимаются и в Подмосковье.

Директора «Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского», д. б. н. Светланы Комбаровой согласна, что единственный способ победить болезнь - это коллективный иммунитет, который достигается посредством вакцинации.

Она напомнила, что первая российская вакцина используется уже полгода, и доказала свою эффективность и безопасность, сообщает "Свободная пресса".