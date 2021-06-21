Василий Орлов: «Строительство комплекса по производству СПГ позволит обеспечить газом территории, где не всегда можно проложить трубы»

В Амурской области построят новый комплекс по сжижению природного газа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Амурской области в 2022 году начнется строительство комплекса по сжижению природного газа (СПГ). Проект реализует компания «Газпром гелий сервис». Сейчас ведется подготовка к монтажным работам, всего на строительство производства потребуется два года. По словам губернатора Василия Орлова, это очень важный для региона проект. Новый завод позволить обеспечить газом те территории, куда затруднительно провести трубы. Кроме того, он позволит Амурской области перейти на более экологичный вид топлива.

- Это очень важный проект для региона. Фактически он открывает новые для Амурской области рынки автономной СПГ газификации и газомоторного топлива. Это позволит в перспективе обеспечить газом территории, где не всегда можно проложить трубы. Кроме того, СПГ – это самый экологичный вид топлива по сравнению с традиционными, - отметил Василий Орлов в ходе регионального совещания по строительству комплекса и развитию автономной газификации на его основе.

Комплекс по сжижению природного газа разместится в Свободненском районе Амурской области. Его проектируемая мощность составит 1500 кг в час. Как подчеркнула генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш, при производстве будет использоваться отечественная технология, которая обеспечит отбор необходимого количества природного газа для его стопроцентного сжижения, чтобы не оставалось никаких излишков. Компания будет обеспечивать вывоз фракций - пропана, бутана и гелия с Амурского ГПЗ и направлять готовый продукт на экспорт через порты Приморского края.

Участники совещания также обсудили пилотный проект по автономной газификации котельных. Планируется, что первые котельные, работающие на сжиженном природном газе, появятся в Белогорске. В дальнейшем этот опыт будет тиражироваться на весь регион.