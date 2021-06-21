ЦИК РФ зафиксировал попытки иностранного вмешательства в выборы еще до старта избирательной кампании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная избирательная комиссия России зафиксировал попытки иностранного вмешательства в выборы еще до старта избирательной кампании. В связи с этим ЦИК призывает профильные структуры выработать план противодействия давлению на избирательную систему. Об этом сообщил член комиссии Игорь Борисов.

«Мы убедились, что зарубежные заинтересанты и в личном качестве, и в качестве представителей всевозможных иностранных международных организаций и даже некоторых государств - США, Польша, Украина, страны Балтии - еще до старта выборов в РФ развернули сеть по вмешательству во внутренние дела РФ», - заявил член ЦИК РФ в ходе заседания временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Борисов сообщил, что комиссия также фиксирует призывы со стороны лиц, аффилированных с организациями, выполняющими функции иностранных агентов. Речь идет о призывах отказаться от участия в выборах, а также перенести их на неопределенный срок или «пренебречь санитарно-эпидемическими мерами и провести выборы в один день».

ЦИК РФ обратился к профильной комиссии Совета Федерации и Госдуме, а также правозащитным организациям с просьбой выработать план противодействия иностранному вмешательству «на каждом этапе избирательных действий».

Напомним, голосование на выборах в Государственную думу будет проходить в течение трех дней - с 17 по 19 июня 2021 года. Как сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, это должно гарантировать безопасность избирателям на фоне осложнения эпидситуации в стране.