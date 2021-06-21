Лавров: преследование российских СМИ в Европе заслуживает рассмотрения в ОБСЕ

Сергей Лавров заявил, что преследование российских СМИ в Европе заслуживает рассмотрения в ОБСЕ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид заявил, что преследование российских СМИ в ряде европейских стран заслуживает отдельного рассмотрения в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По мнению министра, ОБСЕ должна найти свою нишу в преодолении тяжелых экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции.

- Считаем, что ОБСЕ должна найти свою нишу в преодолении тяжелых экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе посредством выработки мер поддержки наиболее пострадавших отраслей, обеспечении социальных и экономических прав населения, укрепления евразийской торгово-транспортной взаимосвязанности, — сказал Лавров.

В конце 2020 года российская Государственная дума в третьем и окончательном приняла об ответных санкциях за цензуру российских средств массовой информации. В документе говорится, что теперь зарубежным платформам в Интернете будет грозить наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.