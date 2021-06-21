Сергей Лавров призвал ОБСЕ объективно освещать конфликт в Донбассе Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине объективно освещать конфликт в Донбассе.

- Мы высказались за повышение эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Напомнили, что она должна четко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, без промедления реагировать и фиксировать в своих отчетах все случаи гибели и ранения мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны, — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

В частности, российская сторона ожидает доклад о количестве жертв среди гражданского населения за все время конфликта, доклад о разрушенных объектах гражданской инфраструктуры, а также о проявлении национализма и неонацизма на Украине.

Ранее Сергей Лавров заявил, что преследование российских СМИ в ряде европейских стран заслуживает отдельного рассмотрения в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также, по мнению министра, ОБСЕ должна найти свою нишу в преодолении тяжелых экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции.