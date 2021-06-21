Семь стран поддержали решение Евросоюза о закрытии неба для белорусских самолетов Фото: Иван ВИСЛОВ

Семь государств, не входящих в Европейский союз, присоединились к решению сообщества закрыть свое небо для перевозчиков из Белоруссии. Об этом в понедельник, 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы Совета Евросоюза.

- В начале июня Совет ЕС принял решение о введении запрета на полеты в воздушном пространстве Евросоюза и доступа в европейские аэропорты всех видов воздушных перевозчиков Белоруссии. Государства, которые являются кандидатами на вступление с ЕС, то есть Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к данному решению, - говорится в сообщении.

Перечисленные государства обязались ввести аналогичные ограничения в отношении Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, ранее Евросоюз принял новые санкции против 86 белорусских физических и юридических лиц. Совет ЕС достиг договоренности о введении экономических санкций против семи секторов экономики республики.