Россия обсудит с Турцией попытки «затянуть» Украину в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена обсудить с Турцией попытки «затянуть» Украину в НАТО, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как отметил Лавров, Москва недвусмысленно давала понять, какую занимает позицию в вопросе «попыток затягивания» Киева в Североатлантический альянс. Серьезные государства должны понимать, о чем речь, заявил министр. По словам главы российского МИД, очередные переговоры России с Турцией запланированы на ближайшее время.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин жестко раскритиковал планы Киева по вступлению в НАТО. Глава государства заявил, что для Москвы это станет неприемлемой «красной линией, поскольку тогда время подлета американских ракет до российской столицы может сократиться вдвое.