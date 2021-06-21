Китай заявил, что готов вместе с Россией стать "стержнем глобальной стабильности"

В Китае заявили, что готов вместе с Россией стать "стержнем глобальной стабильности" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Китай готов вместе с Россией стать "стержнем глобальной стабильности".

- Китай и РФ <...> выступают в защиту системы и порядка, опирающихся на принципы международного права. Уверен, что КНР и Россия продолжат показывать пример добрососедских и дружественных отношений между крупными державами, выступая в качестве стержня глобальной стабильности, — сказал он перед показом российского фильма "Девятаев" в российском посольстве в Пекине.

Напомним, по мнению немецкого политолога Йоахима Краузе, Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить Соединенные Штаты из зон своих экономических интересов. Эксперт привел два доказательства существования альянса. Это совместные военные учения России и Китая, а также поставка российского оружия в КНР. Он отметил, что Китай начал давление на Тайвань, когда Россия увеличила число войск у украинской границы.