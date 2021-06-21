Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорону» можно использовать для ревакцинации неограниченное число раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» можно использовать для ревакцинации от заболевания неограниченное число раз. Такая ревакцинация является безопасной и поможет повысить иммунитет. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, ссылаясь на информацию центра «Вектор», ученые которого разработали препарат.

- Состав препарата «ЭпиВакКорона» создает возможность её использования для ревакцинации неограниченное число раз. Такая ревакцинация призвана повысить показатели иммунитета к коронавирусной инфекции до оптимальных значений и далее поддерживать его для обеспечения постоянной защиты, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство выработало рекомендации по ревакцинации населения от коронавируса. В период эпидподъема нужно будет проходить ревакцинацию через полгода, а при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.