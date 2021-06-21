Врач рекомендовала носить в жару хлопчатобумажные перчатки вместо резиновых для защиты от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В жаркую погоду вместо одноразовых резиновых перчаток можно использовать многоразовые хлопчатобумажные в качестве защиты от коронавируса, рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Тем, кто не переносит резиновые перчатки и предпочитает носить хлопчатобумажные, необходимо их постоянно дезинфицировать и стирать. При этом обработку перчаток нужно проводить сразу после использования, передает ТАСС.

Галлямова посоветовала не снимать перчатки в общественных местах, даже если кто-то и не собирается ни к чему прикасаться. Кроме того, врач предупредила об осложнениях имеющихся дерматологических заболеваний при постоянной носке резиновых перчаток: так, аллергический дерматит может развиться в экзему. В этом случае специалист рекомендовала надевать хлопчатобумажные перчатки.

Как писал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на понедельник, 21 июня, общее число заражений с начала пандемии составило 5 334 204.