Слуцкий назвал "двойными стандартами" слова комиссара ООН о критике в РФ

Леонид Слуцкий назвал "двойными стандартами" слова комиссара ООН об ограничении критики в РФ Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает "порцией двойных стандартов" слова верховного комиссара ООН об ограничении критики в России.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ее встревожили недавние меры в России, где якобы "ограничивают право людей выражать критические взгляды и их способность принимать участие в парламентских выборах".

- Заявление Бачелет - очередная порция двойных стандартов, которая, к сожалению, выдается на высоком уровне ООН. Ангажированные оценки, считаю, здесь недопустимы, — цитирует Слуцкого ТАСС.

Он добавил, что "Россия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела" и "это давно пора уяснить коллективному Западу".

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года пройдут без ложных обещаний, как это было в 90-е годы. Российский лидер призвал провести выборы открыто и честно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их законности. Он отметил, что это общая ответственность российских властей.