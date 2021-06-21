Глава Минспорта призвал самим организовывать крупные футбольные турниры в России

Минспорта призвал самим организовывать крупные футбольные турниры в России Фото: REUTERS

Россия должна сама организовывать у себя крупные футбольные турниры – вся необходимая инфраструктура для этого имеется, считает министр спорта РФ Олег Матыцин.

Как заявил глава Минспорта в интервью ТАСС, созданная в стране инфраструктура, не может работать ни на что другое, кроме футбола. Поэтому необходимо использовать ее по максимуму, проводя свои турниры и предлагая Россию для крупных международных футбольных соревнований, отметил министр.

Матыцин привел в пример чемпионат СССР по футболу, когда такие матчи, как «Спартак» – «Динамо», собирали полные стадионы и «все жили футболом и не ждали международных соревнований». Глава российского Минспорта заявил, что Россия «подарила международному сообществу много праздников и продолжает их дарить», в то время как пора «самим себе организовывать праздник футбола».

Напомним, Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году. К мундиалю в стране построили такие стадионы, как «Екатеринбург Арена», «Калининград», «Ростов Арена», «Нижний Новгород», «Волгоград Арена», «Мордовия Арена», «Самара Арена». Тогда сборная России добралась до четвертьфинала турнира, в котором проиграла сборной Хорватии.