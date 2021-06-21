Гинцбург: Пациенты, привитые «Спутником V», могут ревакцинироваться им же или «Спутником Лайт»

Пациенты, привитые «Спутником V», могут ревакцинироваться им же или «Спутником Лайт», заявил Гинцбург Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После первого применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» можно ревакцинироваться им же, также допустимо применение препарата «Спутник Лайт», сообщил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эпидемилог заявил, что ревакцинации «Спутником V» ничего не мешает, и это доказано многочисленными исследованиями, передает «Интерфакс». Гинцбург отметил, что спустя четыре-пять месяцев после первой вакцинации концентрация антител существенно снижается, а клетки памяти, где также появляются антитела, срабатывают по прошествии трех суток.

«Вакцина уже становится нечувствительна к этим антителам через час-полтора», – сказал эпидемиолог.

Как писал сайт kp.ru, ранее Гинцбург заявил о способности «Спутника Лайт» защищать от всех штаммов COVID-19 при ревакцинации.

Тем временем Минздрав РФ готовит программу ревакцинации для борьбы с индийским штаммом коронавируса.