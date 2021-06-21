США ввели санкции против 16 граждан и шести силовых организаций Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Белоруссии, сообщило Министерство финансов США.

В список санкций попали 16 граждан Белоруссии, в том числе пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, начальник минской милиции Михаил Гриб, замминистра юстиции Сергей Калиновский, экс-глава КГБ Иван Тертель. Также под санкции попали шесть силовых структур Белоруссии, среди них КГБ, внутренние войска, УВД Минска, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 посол США в Минске Джули Фишер анонсировала новые санкции против Белоруссии

В 2020 году после введения санкций в отношении Белоруссии, власти США выразили мнение, что действия тех, кто попал в черный список, связаны, по их убеждению, с нарушениями прав человека, включая «политические репрессии, задержания и исчезновения людей».

Ранее президент России Владимир Путин указал на контрпродуктивность мер санкционного давления со стороны Евросоюза на Белоруссию, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства.