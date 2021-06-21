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Здоровье21 июня 2021 17:37

Инфекционисты назвали симптомы индийского штамма коронавируса

Британские врачи заявили, что новая мутация значительно повысила риск госпитализации заболевших
Ксения АНУФРИЕВА
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Инфекционисты назвали симптомы индийского штамма коронавируса

Инфекционисты назвали симптомы индийского штамма коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Инфекционисты назвали опасные симптомы, характерные для индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 21 июня, пишет издание Express.

- У зараженных дельта-вариантом коронавирусной инфекции нередко наблюдается диарея. Такой симптом заболевания встречался в первую волну эпидемии гораздо реже, - сообщил инфекционист Абдул Гафур.

Также у людей, зараженных данной мутацией коронавируса, часто возникают тромбы, которые провоцируют гангрену. Пациенты с индийским штаммов жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Врачи из Великобритании отметили, что новая мутация коронавирусной инфекции значительно повысила риск госпитализации заболевших.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что, как правило, симптомы индийского штамма коронавируса схожи с проявлениями обычной простуды – это насморк, боль в горле и головная боль.