Вассерман будет баллотироваться в Госдуму самовыдвиженцем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман сообщил, что будет баллотироваться в Государственную думу самовыдвиженцем.

«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слова не точно – меня выдвигаете вы, жители Восточного административного округа Москвы. Если доверите мне…,мы вместе многое сделаем», – сказал Вассерман в видеообращении, опубликованном не его YouTube-канале.

Эрудит заверил своих избирателей, что на посту депутата Госдумы он добьется строительства метро в Гольяново, поспособствует тому, чтобы Преображенский рынок оставили в покое, а поликлиники Соколиной Горы и Восточного останутся доступными в своих районах.

Ранее Вассерман вступил в партию «Справедливая Россия - За правду» и намерен участвовать в предстоящих этой осенью выборах в Госдуму.

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