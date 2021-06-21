Синоптики предупредили жителей Москвы об «атмосферном монстре» в выходные Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ураган с грозой и градом может обрушиться на Москву в конце этой недели из-за перегрева в атмосфере. От такого «гибридного атмосферного монстра» не стоит ждать ничего хорошего, предупредил в понедельник, 21 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- К сильнейшему перегреву в атмосфере добавится сильное испарение. Из-за этого могут сформироваться мозаичные супер-ячейки, которые характеризуются небольшими вихрями высотой до 13 тысяч метров. От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит: можно ожидать ливень, грозу, град, шквалистый ветер и ураган, - отметил синоптик в интервью агентству ТАСС.

Евгений Тишковец добавил, что точное время и место урагана спрогнозировать пока невозможно, но подготовиться к нему стоит заранее. Перед выходными жителям российской столицы лучше убрать машины подальше от деревьев и неустойчивых конструкций, а также не планировать мероприятия на открытом воздухе и оградить детей от прогулок на улице.

Как писал сайт kp.ru, пока что в Москве стоит очень жаркая погода: сегодня в столице зафиксирована рекордная температура в 33 градуса. В городе и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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