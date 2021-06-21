Евросоюз ввел санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в «черный список» еще 78 физических лиц и восемь организаций республики. Об этом в понедельник, 21 июня, говорится в распространённом заявлении Совета Евросоюза.

В документе отмечается, что такое решение европейские страны приняли из-за «серьезных нарушений прав человека и жестоких репрессий в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и представителей СМИ на территории Белоруссии.

Кроме того, санкции в отношении Белоруссии сегодня также ввела Канада: ограничения коснулись 17 физических лиц и пять юридических. Присоединилась к рестрикциям и Великобритания: королевство ввело санкции в отношении 11 физических лиц и двух организаций Белоруссии за инцидент с Ryanair и «нарушения прав человека».

Как сообщал сайт Kp.ru, Соединенные Штаты также ввели санкции против белорусской стороны. В американский «черный список» попали 16 граждан республики, в том числе пресс-секретарь Лукашенко, глава Совета Республики и бывший глава белорусского КГБ.