ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире снижется восьмую неделю подряд Фото: REUTERS

Заболеваемость коронавирусной инфекцией по всему миру снижается восьмую неделю подряд, а смертность от заболевания и осложнений после него - седьмую неделю подряд. Об этом в понедельник, 21 июня, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

- Число случаев заражения коронавирусной инфекцией снижается восьмую неделю подряд, а число смертей - седьмую неделю подряд, - сообщил он.

Как писал сайт Kp.ru, ранее представители ВОЗ говорили, что уровень вакцинации от коронавируса на территории Европы в настоящее время недостаточен для того, чтобы предотвратить повторной вспышки эпидемии. Специалисты организации призвали власти европейских стран не снимать преждевременно ограничительные меры.