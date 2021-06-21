Названа категория людей, у которых больше всего антител к коронавирусу Фото: Мария ЛЕНЦ

Наибольшее количество антител к коронавирусной инфекции наблюдается у людей, переболевших, а затем сделавших прививку от заболевания. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

Специалисты провели исследование, в рамках которого распределили испытуемых на четыре группы: перенесшие коронавирус, а затем сделавшие прививку; не болевшие, но привитые; вылечившиеся от коронавирусной инфекции, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие. Наиболее высокий уровень антител оказался у людей, которые переболели инфекцией, а затем прошедших вакцинацию.

- Вероятнее всего, это связано с тем, что после перенесенного заболевания организм уже знаком с белками вируса и иммунитет дает более мощный ответ, - объяснила младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева.

По словам исследователей, уровень антител после легкой формы коронавируса может быстро снижаться, поэтому необходимо прививаться и проходить ревакцинацию, чтобы обеспечить высокий титр защитных белков.