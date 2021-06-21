Россия признала нежелательной американскую НПО Barf College

Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Barf College Фото: Иван ВИСЛОВ

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Bard College.

По результатам проверки установлено, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, сообщается на сайте Генпрокуратуры. О своем решении ведомство уведомило Министерство юстиции РФ, чтобы оно внесло Bard College в перечень международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

В мае 2021 года Россия признала нежелательной деятельность трех германских организаций.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Госдума ужесточила наказание за участие в нежелательных НПО. Теперь оно будет караться штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет. Кроме того, предусмотрено лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.