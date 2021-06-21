Захарова назвала новую стратегию ЕС в отношении России средневековым подходом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стратегия Евросоюза в отношении России, предложенная Европарламентом и основанная на принципах «отталкивания», «сдерживания» и «вовлечения», является средневековым подходом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«По большому счету, не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь Средневековье», – сказала дипломат.

Захарова отметила, что в стратегии усматривается желание Запада наложить на Россию выполнение «вассальных функций». Как заявила представитель МИД РФ, такой подход не сработает «ни с одним нормальным человеком и ни с одной нормальной страной». «Наверное, они что-то перепутали», – заключила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее Захарова оценила стратегию ЕС в отношении России, заявив, что у авторов этой концепции «проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием».