Бизнесмен Михаил Гуцериев попал в санкционный список Евросоюза по Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский предприниматель Михаил Гуцериев попал в санкционный список Европейского союза по Белоруссии. Об этом в понедельник, 21 июня, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

- Михаил Гуцериев имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, - говорится в мотивационной части решения.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня, 21 июня, вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии. В «черный» список попали 78 физических и восемь юридических лиц, которые ЕС считает причастными к экстренной посадке самолета компании Ryanair в Минске в мае этого года, а также к «нарушениям прав человека в Белоруссии».

В свежий санкционный список помимо Гуцериева попали белорусский бизнесмен Алексей Олексин, министр оборон страны Виктор Хренин, глава СК Беларуси Дмитрий Гора и другие лица.