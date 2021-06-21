Роспотребнадзор: сокращение рабочего дня из-за жары не касается сотрудников на «удаленке» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекомендации Роспотребнадзора о сокращении рабочего дня из-за жаркой погоды не касаются сотрудников, которые работают удаленно. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе петербургского управления ведомства.

Специалисты ведомства объяснили, что работодатель не может обеспечить условия работы сотрудников на дому.

- Рекомендации для работодателей о сокращении рабочего дня не распространяются на дистанционную работу, поскольку нельзя обеспечить условия работы сотрудников на «удаленке», - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор посоветовал работодателям сокращать продолжительность рабочего дня в офисе из-за жары. Рабочий день можно сократить на один час, если температура в помещении превышает отметку в 28,5 градуса по Цельсию, или на два часа, если в офисе выше 29 градусов тепла.