Матч Евро-2020 Дания - Россия начался в Копенгагене

Россия будет рубиться в Дании за место в плей-офф Евро-2020. Фото: REUTERS

Вечером в понедельник, 21 июня, футболисты сборной России сыграют в Копенгагене против Дании свой третий матч чемпионата Европы 2020. Эта игра будет очень важной для нас. Россия проиграла матч Бельгии со счетом 0:3, но потом выправила положение, обыграв Финляндию 1:0. Отступать нашим некуда - надо побеждать Данию. У соперника - 0 очков после двух встреч Евро-2020, и он играет у себя дома. Так что это - крайне опасное положение, расслабляться не стоит.

"КП-Спорт" проведет прямую онлайн-трансляцию поединка, в котором расскажет все подробности поединка Россия - Дания, который пройдет в Копенгагене. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени, а итог матча станет известен через пару часов ближе к полуночи. Никакого дополнительного времени точно не будет.

Напомним, что согласно регламенту Евро-2020 в 1/8 финала турнира выходят по две лучшие сборные каждой из 6 групп плюс 4 лучшие команды, занявшие третье место. Из нашей группы уже точно вышла Бельгия, а кто второй - вопрос открытый.

Следите за ходом матча Дания - Россия 21 июня 2021 года в нашей онлайн-трансляции.