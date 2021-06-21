Российские военнослужащие очистили от завалов русло реки в Ялте Фото: пресс-служба администрации Ялты

Военнослужащие Министерства обороны России очистили от завалов русло реки в ялтинском поселке Кореиз.

Мобильные отряды оборудовали дамбы и расчистили реку от ила и мусора, чтобы направить реку в старое русло. Затем военные помогли местным жителям в расчистке домовладений.

Между тем продолжаются работы по очистке набережной Ялты от завалов и грунта силам мобильных отрядов подразделений Черноморского флота. Для этого моряки задействовали бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. На сегодняшний день военнослужащие Минобороны РФ расчистили уже 27 тысяч квадратных метров улиц и дворов и вывезли свыше 230 тонн мусора.

Глава ведомства дал указания расширить мобильные отряды, участвующие в оказании помощи жителям Крыма, пострадавшим при наводнении. В настоящее время в 36 населенных пунктах региона работают 21 тысяча военнослужащих и 1 367 единиц техники Минобороны

Как писал сайт kp.ru, начало июня на Крымском полуострове сопроводилось обильными ливнями. Это привело к бедственной ситуации. С 16 по 18 июня подтопило 426 придомовых территорий, 18 социально значимых объектов. В Ялте погиб 26-летний мужчина, пропала 60-летняя горожанка. Власти республики ввели на территории режим чрезвычайной ситуации.