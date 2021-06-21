Геннадий Онищенко посоветовал, как выжить в жару в мегаполисе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве стоит аномальная жара, столбики термометров в дневные часы перешагивают отметку в 30 градусов тепла и стремятся ввысь. Свой вклад вносят раскаленный асфальт и тысячи автомобилей. Дышать буквально нечем, а тем, у кого проблемы со здоровьем, вовсе опасно находиться в такой обстановке.

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал советы, которые помогут выжить в мегаполисе в жару.

-Как можно меньше надо быть на солнцепеке и обязательно носить головной убор, - рассказывает депутат Life.ru.

Еще одно обязательное правило – это питьевой режим. В жару следует употреблять больше воды, так как жидкость выходит с потом, кровь густеет, что опасно для сердца.

К пище в жаркую погоду свои требования. Она должна быть нежирной и не животного, а растительного происхождения, ее разрешается сдабривать различными маслами.

- Тогда еда будет легко усваиваться, а нагрузка на пищеварительную систему снизится, - объяснил парламентарий.

Особенно сложно в такую погоду приходится людям с заболеваниями сердца, диабетикам и страдающим эндокринными заболеваниями. Они должны остерегаться кондиционеров, в противном случае рискуют подхватить пневмонию.

Работодателям депутат советует перевести сотрудников на сокращенный рабочий день. А с учетом коронавируса, желательно выстроить график так, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, избегали массовых мест и душных помещений.

- Лучше перейти на сокращенный день или работать в утренние и вечерние часы, - посоветовал Геннадий Онищенко.