Нарышкин рассказал, когда советская разведка узнала о планах Германии начать войну

Нарышкин рассказал, когда разведка получила первые сведениях о планам Германии начать войну против СССР Фото; РИА Новости

Советский Союз впервые узнал о планах Германии начать войну против СССР в 1932, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В статье главы СВР в журнале «Национальная оборона» говорится, что внешняя служба разведки СССР получил первые сведения о военной угрозе со стороны Германии летом 1932 года, то есть за девять месяцев до прихода к власти Адольфа Гитлера. Как сказано в публикации, тогда германское правительство начало секретные переговоры с Францией и Польшей по формированию наступления на Советский Союз.

После получения этой информации Иностранный отдел Объединенного государственного политического управления предупредил резидентуры о начале подготовки к работе в военных условиях. Нарышкин сообщил, что внешняя разведка знала о грядущем приходе Гитлера к власти и о том, какую политику Германия будет вести при нем.

Глава СВР отмечает, что страны Антанты, стремясь найти компромисс с нацистами, предоставляли Германии кредиты и сырье, развернув таким образом ее империалистические устремления в сторону СССР. По словам Нарышкина, Гитлер планировал в случае нападения Западом на его страну объединиться с Советским Союзом, а после победы в Европе напасть и на него.

Ранее директор СВР рассказал о секретах атомной бомбы, добытых советской разведкой.